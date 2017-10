Tunisie: « La Tunisie offre son expertise et son expérience au Burkina Faso »

Elle vise, a-t-elle dit, à réhabiliter les victimes de violence et de torture dans le cadre d'une approche… Plus »

Il s'est dit confiant de voir les relations de coopération entre les deux pays connaître un bond qualitatif au cours de la prochaine période, notamment à la suite de l'accord d'annulation des visas d'entrée pour les ressortissants des deux pays et grâce à l'énorme potentiel et aux opportunités de coopération et de partenariat qui existent dans ces secteurs et dans d'autres tels que les pôles technologiques, l'agriculture, la santé et les industries pharmaceutiques.

Le Premier ministre burkinabé a, pour sa part, mis en valeur la relation particulière qui unit les deux pays, basée sur le respect mutuel et caractérisée par le partage des principes de la liberté et de la démocratie.

Cette visite, a-t-il dit, témoigne de la solidité des relations historiques qui unissent les deux peuples et reflète la dynamique positive qui caractérise la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment après l'ouverture d'une ambassade tunisienne à Ouagadougou et la visite du chef de gouvernement, Youssef Chahed, au Burkina Faso en avril 2017.

