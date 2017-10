Congo-Brazzaville: Complexe scolaire Révolution-Gampo - Les enseignants invités à la bonne gestion de la structure

« S'il y a la défaillance c'est vous qui êtes responsables parce que vous avez la lourde charge d'encadrer ; de former ; d'appeler les élèves au respect et à la protection de la chose publique car c'est votre bien », avant d'ajouter : « Dans un cadre comme celui-ci, il faut produire le meilleur en amenant les enfants au travail et aussi vers l'efficacité car ces conditions de rendement et d'excellence sont réunies dans votre établissement », a-t-il dit.

En ce qui concerne les enseignants, ces derniers sont logés dans la même enceinte de l'école, explique Denis Sassou N'Guesso, tout en soulignant qu'ils bénéficient des réseaux de communication via internet et bien d'autres atouts.

En temps normal on aurait pu même déplacer plusieurs établissements de l'Université Marien-Ngouabi pour venir s'installer ici. Mais ce n'est qu'un lycée plus un collège », a indiqué le président.

Denis Sassou N'Guesso a expliqué aux cadres et parents d'élèves leur responsabilité parce que souvent les parents d'élèves prennent les tables-bancs pour les transformer en bois de chauffe, fabriquer des beignets et frire des poissons pendant les vacances.

