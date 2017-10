Congo-Brazzaville: L'AASDPAC célèbre la journée internationale des personnes âgées

L'Association d'aides et de soins à domicile pour les personnes âgées du Congo (AASDPAC) a fêté le jeudi 5 octobre à Pointe-Noire la journée internationale des personnes âgées sur le thème « La contribution de la responsabilité sociétale des entreprises pour le bien vieillir des personnes âgées retraitées ».

Cette journée, qui est normalement célébréele 1er octobre de chaque année, a été fêtée par l'AASDPAC le 5 octobre.

Auguste Valairy Loko, Paul Oyere Moke, Guy Michel Mbemba respectivement président de l'AASDPAC, conseiller à la population du ministre de la Santé et de la Population chargé des programmes santé mère et enfant et personnes âgées au bureau de l'OMS à Brazzaville, accompagnés de quelques autorités de la ville océane, des personnes âgées, des retraités et des invités ont participé a ces retrouvailles.

S'exprimant ainsi à l'occasion de cette rencontre, Auguste Valairy Loko a expliqué qu'il y a des initiatives fonctionnelles mises en place pour les personnes âgées. Il s'agit notamment de la convention de partenariat entre Total E&P Congo et l'AASDPAC.

L'association contribue par ses actions à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées à travers la promotion de la santé, l'accès aux services de santé et aux soins à domicile.

Ces actions s'inscrivent dans la promotion de l'accès équitable aux services de santé chez les populations vulnérables de la République du Congo en vue de faire prospérer les notions de paix et d'amour prônées par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

« Le projet suivi et encadrement de la personne vieillissante à domicile (SEPVD), financé par Total E&P Congo depuis 7 ans, est de nos jours au-delà des retraités de cette entreprise, c'est plus de 7 ans d'activités de l'AASDPAC au Congo au service des personnes âgées à travers cinq départements, à savoir Pointe-Noire, la Cuvette, le Kouilou, le Pool et le Niari .

Le plan d'action 2017-2022 entre le ministère de la Santé et de la Population, l'AASDPAC et Total E&P Congo marquera sans aucun doute le renforcement d'un partenariat tripartite entre ces structures», a-t-il indiqué.

Parlant au nom de la ministre de la Santé et de la Population, Paul Oyere Moke a rappelé que le gouvernement de la République par le biais du ministère de tutelle a élaboré avec l'appui de l'OMS et en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, un plan stratégique en faveur des personnes âgées.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, le ministère de la Santé et de la Population a signé un protocole d'accord avec l'AASDPAC.

« L'AASDPAC, qui a signé en juillet 2014 une convention de partenariat avec Total E&P Congo, vient d'élaborer en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population et l'OMS un programme d'activités en faveur des personnes âgées retraitées de Total E&P Congo », a déclaré Paul Oyere Moke.