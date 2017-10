La cérémonie de remise de ces diplômes de fin de formation a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu Mbamou Palace, en présence du président directeur général de cette école, Taoufik Zniber.

Après six (6) mois de formation, à l'école supérieure de Rabat en management et ingénierie (ESRmi), les congolais ci-après ont obtenu leurs diplômes.

Il s'agit de : Stanislas Baudoin Igor Gladys Ntandou, chef de bureau études et développement des systèmes d'information ; Modeste Bounkazi-Sambi, attaché administratif à la présidence de la République du Congo ; Arnaud Pierre Bomoko, chef comptable Acsi ex office congolaise d'informatique (OCI) ; Patrick Matsimouna, controleur de gestion ; Marius Ngalebeka, inspecteur-auditeur de la mutuelle congolaise d'épargne et de crédits (Mucodec) ; Judicaël Yela, directeur commercial de la Mucodec ; Talance Nsouary, directeur adjoint-audit de la Mucodec.

Mais bien avant la remise de ces diplômes, Taoufik Zniber a organisé un séminaire d'information sur « Comment élaborer, implémenter et maîtriser des outils de gouvernance dans son institution ? » Il a été co-animé par Jocquer Bambela Mouanda, directeur général d'Imeta, représentant d'ESRmi au Congo.

Parlant de la formation à distance au sein d'ESRmi, son directeur général, a informé les participants que la formation à distance est un mode d'apprentissage proposé à des étudiants pour s'affranchir des contraintes géographiques et de disponibilité.

Néanmoins, les fondamentaux restent les mêmes que ceux de la formation résidentielle : contenu de la formation, évaluations et diplômes préparés.

Pour se faire, l'Esrmi propose pour la formation à distance 3 masters : Master en audit des systèmes d'information (FAD1); Master en génie logiciel et multimédia (FAD2) ; et Master en management et stratégies des entreprises (FAD3).

Toutes ces formations durent six mois. Une session d'examen est programmée chaque année. Et les diplômes obtenus dans le cadre de la formation à distance ont la même valeur académique que les diplômes obtenus en présentiel. Un jury externe préside les soutenances pour pouvoir donner plus de crédits au Master.

Quant au dispositif de la formation à distance, l'ESRmi, interagit avec les étudiants via : une plateforme collaborative qui garantit un suivi individuel des parcours de formation ; un tutorat individualisé qui se fait par le biais de divers moyens de télécommunication (téléphone, Skype, visioconférence... ) ; des workshops en présentiel sur site à la fin de chaque cursus pour renforcer les acquis de formation.

Le président directeur général de cet établissement, Taoufik Zniber, a expliqué comment est-il né. « Le projet de l'école supérieure de Rabat en management et ingénierie a pris naissance dans la ville de salé.

Le fondateur du groupe Zniber expertise, qui œuvre depuis l'année 2000 dans le domaine de la formation professionnelle, de la certification professionnelle, du consulting et de l'ingénierie, s'est trouvé sollicité par la population locale et associations slaoui afin de créer une école supérieure.

Ce projet a pu se concrétiser et le choix final s'est porté sur le quartier Hassan à Rabat pour garder toujours cette proximité tant convoitée. Tous les moyens ont été mis en œuvre au service d'une mission. »

Notons que cette école a été créée par des professionnels dans les domaines de l'ingénierie informatique et du management.

Sa mission principale, offrir des formations de qualité répondant adéquatement aux besoins actuels du marché de travail. Pour cette année, les cours vont démarrer le 06 novembre pour prendre fin en juin. Pour l'instant toutes les formations sont en langue française.