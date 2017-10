Sénégal/Cap-Vert: Eliminatoires mondial 2018 - Operation relance !

Gagner à Praia, ce samedi 7 octobre ! C'est l'objectif que les «Lions» se sont assigné pour amorcer le dernier virage devant les envoyer en Russie, l'été 2018, pour prendre part à la Coupe du monde de football. Aliou Cissé et ses joueurs affichent la confiance et la sérénité face aux Requins bleus qui seront poussés par 54.000 Capverdiens qui croient plus que jamais à une qualification historique de leur équipe.

Cela, après leur double victoire devant l'Afrique du Sud. Le petit poucet qui avait pris un mauvais départ à Dakar va donc tenter de s'imposer face aux Lions qui ont retrouvé le moral après la reprogrammation de leur match face aux Bafana-Bafana d'Afrique du Sud.

Place au jeu ! L'équipe nationale du Sénégal de football n'a plus droit à l'erreur dans la course pour le visa de la Russie qui abrite la prochaine Coupe du monde en été 2018.

Après le «bonus» de la Fifa qui a reprogrammé le match Afrique du Sud -Sénégal, dont le résultat (2-1) le 12 novembre 2016 a été «manifestement manipulé» (confirmation du TAS), la bande à Sadio Mané s'offre un nouveau joker dans une poule D dominée par le Burkina Faso (6 points +2), suivi du Cap-Vert (6 points -2).

Les «Lions» cherchent désormais 7 points sur 9 possibles, alors que leurs concurrents ont l'obligation de remporter leurs deux prochaines rencontres.

Après une piètre prestation à Dakar face au Burkina Faso (0-0) et le match nul aux allures d'une défaite (2-2), devant le même adversaire réduit à dix avant même la fin de la première période à Ouagadougou, Aliou Cissé et ses poulains ont l'obligation de se relancer et de décrocher la qualification à la prochaine Coupe du monde.

Cette opération rachat devant une opinion publique qui a manifesté sa colère le 2 septembre dernier au stade Léopold Sédar Senghor, en accompagnant le staff technique et les joueurs d'une bronca inédite depuis que Aliou Cissé a pris les rênes du pouvoir le 5 mars 2015, passe par celle dite de relance ce soir, à Praia.

NE PAS PERDRE, MAIS SURTOUT GAGNER POUR LE MORAL

Le match de cet après-midi n'est pas décisif pour les «Lions». Et pour cause, un match nul ne serait pas un mauvais résultat parce qu'il n'élimine pas le Sénégal et n'entame en rien sa possibilité de se qualifier, non plus. Toutefois, il faut reconnaître qu'un nul risquerait d'entacher le moral des joueurs. Ils seront psychologiquement affectés.

Pis, la pression va davantage s'accentuer sur les épaules du staff technique qui joue sa «survie» sur le banc de l'équipe, mais elle n'épargnera pas non plus les joueurs qui auront l'obligation de battre l'Afrique du Sud à Polokhane (le 10 novembre) et à Dakar (le 14 novembre) pour composter leur ticket Russie 2018.

Ce n'est certes pas une chimère, mais une victoire à Praia favoriserait davantage une paisible qualification et redonnerait de la confiance aux «Lions» qui peinent à décoller dans ses éliminatoires depuis leur victoire (2-0) sur le Cap-Vert.

LE CAP-VERT PROCHE DE L'EXPLOIT

Mais attention aux Requins bleus qui n'ont jamais été aussi proches de l'exploit. Le Cap-Vert pourrait devenir l'un des plus petits pays au monde -Trinité-et-Tobago avait réussi l'exploit - à prendre part à une phase finale de Coupe du monde.

Le doublé de Nuno Rocha qui a quitté l'Universitatea Craiova en Roumanie pour signer au FC Tosno, fraîchement promu en Premier League russe, contre l'Afrique du Sud, leur a ouvert la porte de Russie 2018 et depuis, ils y croient très fermement.

Après avoir rejoint la Fifa en 1986, les Requins bleus avaient disputé les éliminatoires de 2002.

Pour celles de 2018, ils avaient sorti le Kenya battu en aller et retour avant de se faire refroidir d'abord par le Sénégal (2-0) à Dakar mais surtout par le Burkina Faso ici même à Praia.

Le Sénégal pourrait-il réaliser l'exploit des Etalons en s'imposant sur la pelouse synthétique du stade national de Praia ? Pour Aliou Cissé, en tout cas «Russie 2018 passe par une victoire» devant les Requins.

Mais au Cap-Vert, ce sont 540 000 habitants qui vont pousser leurs Requins à submerger les «Lions» dans cette petite île aux larges de Dakar. Rendez-vous ce soir !

AUGUSTIN SENGHOR, PRESIDENT DE LA FSF : «On n'est jamais meilleur que dans la difficulté»

«Nous allons assister à un match serré, qui sera très disputé, à deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du monde.

Le Cap-Vert est un adversaire qui est revenu dans la course, après avoir été largué. Ce sera une équipe gonflée à bloc, surtout après leurs deux victoires de rang sur l'Afrique du Sud.

Mais, je pense que dans ce genre de confrontation, le Sénégal tire toujours son épingle du jeu. Nous sommes confiants et nous espérons que les joueurs vont sortir le match qu'il faut cet après-midi.

Ce match nous paraît plus important que les deux à venir (contre l'Afrique du Sud- Ndlr). Ce ne sera pas du tout facile pour nous.

Mais, nous ne sommes jamais meilleurs que dans la difficulté. Je pense que nos joueurs sont conscients de leurs forces et qu'ils savent qu'à partir de ce match, le chemin de Russie 2018 pourrait se dégager».