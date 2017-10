Congo-Brazzaville: Poste - La ville de Mouyondzi renouera bientôt avec les services postaux

La Poste congolaise doit saisir cette opportunité qu'offre l'internet et les technologies mobiles pour s'arrimer au développement et se réformer.

« Le secteur postal constitue un levier de développement inclusif et demeure une plate-forme essentielle pour la prestation des services publics, surtout dans l'hinterland et la compétitivité de la poste ne pourra venir que par la réouverture de tous les bureaux de poste », a déclaré le ministre Léon Juste Ibombo.

Le nouveau bureau de poste de Mouyondzi attendu sera annexé à un centre multimédia afin de favoriser l'inclusion numérique, a précisé Léon Juste Ibombo. La relance de ce bureau, après ceux de Madingou en août 2016, Ngo et Abala, dans les Plateaux, en juillet 2017, intervient dans un programme visant à favoriser le désenclavement des localités et permettre à la poste de jouer son rôle de « levier du développement inclusif ».

