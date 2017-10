Par ailleurs, se prononçant sur la sortie de Mamadou Ndoye notamment sur les 4 millions que ce dernier affirme avoir reçu chaque mois du président, la conférence des leaders de Bss assure qu'elle s'en tient aux commentaires et aux réponses que Bennoo Bokk Yaakaar a apportés à cette sortie dans la mesure où, a dit Marcel Ndiaye, la Ligue démocratique ne fait plus partie de Bss.

Le dialogue, c'est qu'on puisse accepter de discuter et c'est au cours de cette discussion que tous les problèmes seront posés et traités», a souligné Marcel Ndiaye, porte-parole du jour de cette conférence des leaders de Bss.

Cette déclaration des camarades de Moustapha Niasse intervient quelques jours après le refus annoncé par l'ancien chef de l'Etat et leader du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, de participer à toute discussion avec le pouvoir en place avant le respect de certains préalables concernant le processus électoral.

