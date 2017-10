Le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville quant à lui a remercié ses hôtes pour l'appui constant qu'elle n'a cessé de fournir et a souhaité la bienvenue au directeur général de l'administration pénitentiaire et à la délégation qui l'accompagne.

A ce titre, il garantit notamment le droit à l'éducation et l'égale accès à l'enseignement et à l'information. La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous êtes en droit de bénéficier de cet avantage que la République garantit à toute la jeunesse, malgré votre statut de détenu ».

Plusieurs auditeurs disponibles pour tous niveaux confondus du Centre d'enseignement et d'alphabétisation de la maison d'arrêt et de correction de Brazzaville, ont reçu, le vendredi 6 octobre, des kits scolaires de la part de la délégation de la direction générale de l'administration pénitentiaire, conduite par son directeur général, Jean Balise Komo.

