Sénégal: Décés du comédien Baye Peul - Triste «scéne» !

Ancien de la troupe Daraay Kocc, il avait joué dans plusieurs productions à succès, une «cinquantaine» : «Lapis», «Ibra Italien», «Takussan Ndar Guej », sa toute première, etc. Nos condoléances à sa famille et toute la communauté du théâtre sénégalais.

Jusqu'à ce que le second donne au premier le goût du théâtre, «le vilain et le beau» disait Makhouredia Guèye, pour le titiller, évidemment. Baye Peul avait 80 ans.

On avait une telle connivence qu'un seul geste suffisait pour que nous nous comprenions. Nous étions un binôme d'enfer qui plaisait à tout le monde. Baye Peul et Makhourédia Guèye se sont rencontrés dans l'armée, avant de se retrouver plus tard à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), où ils ont travaillé dans le temps...

