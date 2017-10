Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Environ 14 milliards FCFA pour financer le projet Tridom II

En effet, la mise en œuvre effective du projet Tridom II va contribuer à l'atteinte de plusieurs objectifs pertinents de développement durable, touchant non seulement le maintien des équilibres écologiques, mais aussi et surtout l'amélioration des conditions d'existence des communautés locales.

Ce nouveau partenariat constitue un moment déterminant dans le cadre de la coopération entre le gouvernement congolais et le Pnud, a souligné la ministre. Estimé à 23,8 millions de dollars US, environ 4,1 millions de dollars seront directement administrés par l'organisme onusien, 19,6 millions de dollars proviendront des cofinancements parallèles, dont l'Etat fournira 6,5 millions de dollars.

L'accord de financement et de mise en œuvre du projet de conservation intégrée et transfrontalière de la biodiversité dans les bassins de la République du Congo, a été signé le 6 octobre dernier, par la ministre de l'Economie forestière et du développement durable, Rosalie Matondo, et le représentant résident du Pnud au Congo, Anthony Ohemeng- Bohama.

La deuxième phase du projet de conservation des bassins de la République du Congo (Tridom) a été lancée le 6 octobre à Brazzaville. Prévu pour les cinq prochaines années pour un coût total de 23,8 millions de dollars US, soit près de 14 milliards de FCFA, le projet vise à conserver la biodiversité, à renforcer les aires protégées et à éradiquer le braconnage transfrontalier.

