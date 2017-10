Sénégal: Ayant tabassé sa femme pour l'avoir reveillé - Moussa Séne condamné à 2 mois dont 15 jours ferme

Moussa Sène fait apparemment partis de ces maris «indignes». Il a osé battre sa femme avant de la répudier, pour l'avoir réveillé. Et c'est ce qui lui a valu sa comparution, hier, à la barre du Tribunal de Grande Instance de Dakar, pour répondre des chefs d'accusations de coups et blessures volontaires et détention illégale d'armes. Jugé, le prévenu a écopé de 2 mois dont 15 jours ferme (d'emprisonnement).

Tout n'est pas toujours rose en amour ! C'est ce que nous a fait comprendre hier, le couple Sène qui se trouve être en pleine crise ménagère. Âgé de 30 ans, Moussa Sène a tabassé sa femme nommée Adama Tamboura, en la menaçant avec une arme. Le tort de son épouse, c'est de l'avoir juste réveillé. Le Tribunal l'a condamné à deux mois dont 15 jours ferme. En effet, les faits ont eu lieu dans la banlieue Dakaroise.

Le couple Sène filait le parfait amour. Jusqu'au jour où Moussa Sène est venu, très agité, demander l'argent de la dépense à sa femme, qui s'est très vite exécutée. Ne se limitant pas à cela, il a commencé à la traiter de tous les noms d'oiseaux. Aussi a-t-il demandé à la victime de quitter son domicile, sous prétexte qu'il ne pouvait plus la supporter. Une décision qu'Adama Tamboura n'a pas daigné respecter. Montrant que c'est lui qui porte la culotte, Moussa Sène est parti furieux tout en ordonnant à sa femme d'accomplir son désir avant son retour. Prise de peur, la dame a appelé son père pour le tenir au courant. Ainsi, ce dernier lui a demandé de quitter la maison et de venir s'installer chez lui. Sur le point de partir avec son fils, le mari revient et lui exige de ne pas amener avec elle l'enfant. Mais la victime dit niet à cela.

Se mettant dans tous ses états, à cause de la réponse que lui a servie sa femme, il a sorti une arme pour la menacer. Ne sachant plus quoi faire, la partie civile décide cependant de rester pour la nuit afin de veiller à la sécurité de son enfant. Le matin, alors qu'elle s'apprêter à partir avant que son mari ne se réveille, ce dernier sort de la chambre. Et, à la vue de son épouse, il s'est jeté sur elle pour la battre. N'eut était l'intervention des voisins, l'irréparable aurait pu se produire. Sur ces entrefaites, la dame Adama Tamboura ne s'est pas fait prier pour aller à police porter plainte contre son mari.

Arrêté et interrogé, le mis en cause a reconnu, sans ambages, les faits qui lui sont reprochés.

Lors des débats d'audience, de taille moyenne, un regard hagard, la voix basse, Moussa Sène a réitéré ces déclarations faites à l'enquête préliminaire, mais a nié les allégations faites par sa femme. «C'est elle qui m'a provoqué. Je lui ai demandé de retourner chez ses parents et, au moment de partir, elle a osé me réveiller alors que je lui avais demandé de quitter ma maison», a-t-il dit, avec détermination. Prenant la parole, la partie civile a indiqué qu'elle s'est disputée avec son mari parce qu'il l'a répudié après l'avoir sommé de lui remettre la dépense quotidienne. Avant de révéler que celui-ci a l'habitude de la battre (souvent), surtout lorsqu'il est sous l'emprise de la drogue. «Je ne lui demande rien, juste qu'il arrête de me battre et de divorcer d'avec moi, s'il sent qu'il ne veut plus de moi. Les choses sont allées loin, cette fois ci, et j'ai peur maintenant pour ma vie. Raison pour laquelle j'ai déposé une plainte», a-t-elle relatée. Cette dernière a demandé le franc symbolique.

Toutefois, Moussa Sène a affirmé, devant le maitre des poursuites, ne pas vouloir divorcer d'avec sa femme. Il explique avoir demandé à cette dernière de retourner chez ses parents pour éviter de la battre.

Dans ses réquisitions, le ministère public n'y est pas allé par quatre chemins pour asséner ses vérités au prévenu. En lui faisant savoir qu'on ne doit pas frapper une femme, encore moins la mère de son enfant. «Un problème ne doit pas être réglé de cette manière, pour un père de famille», a-t-il tancé, avant de requérir l'application de la loi. Le conseil de la défense a, par ailleurs, sermonné son client sur le traitement qu'on doit accorder à une femme. Il a ensuite plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi.