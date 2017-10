L'équipe du Gorée Cinéma, initié par le réalisateur Jo Gaï Ramaka, va donc rendre hommage au cinéaste Ababacar Samb-Makharam, décédé il y a une trentaine d'années, le 7 octobre 1987. Il nous laisse «Jom» (1981), «Kodou» (1971), «Et la neige n'était plus» (1965)..

.Un discours sur l'humain, sur la dignité, sur l'identité. Une rétrospective en images entre Gorée et Saint-Louis, plus un discours de spécialistes sur l'œuvre de ce discret réalisateur, «metteur en scène inspiré, militant de la liberté des images». Rendez-vous à 15h, à Gorée et à Saint-Louis...

Trente ans jour pour jour après la disparition de quelqu'un comme Ababacar Samb-Makharam, décédé le 7 octobre 1987, que retenir de l'œuvre du réalisateur de «Jom» et de «Kodou», qui aurait eu 83 ans le 21 octobre prochain, autrement dit dans une quinzaine de jours.

L'équipe de Gorée Cinéma, qui nous a comme qui dirait habitués à ce type d'exercice, avec entre autres une précédente rétrospective autour de Sembene Ousmane, nous invite justement à nous intéresser davantage à un cinéaste plutôt discret.

Une commémoration entre Gorée et Saint-Louis, où l'on pourra voir ou revoir les films d'Ababacar Samb-Makharam lui-même, que ce soit «Jom», «Kodou», ou «Et la neige n'était plus».

Sans oublier que Gorée Cinéma a aussi prévu de donner à cette rétrospective en images un côté plus ou moins scientifique, avec toute une série d'intervenants, qui s'amuseront, à leur façon, à décortiquer l'œuvre, sinon le message qui se cacherait derrière la filmographie du réalisateur ; dans les limites d'un colloque introduit par le président des cinéastes sénégalais et associés (Cineseas), Cheikh Ngaido Ba...

Que ce soit sous la forme d'un va-et-vient entre «Et la neige n'était plus» et le «Peau noire, masques blancs» de Frantz Fanon, une lecture proposée par Eileen Julien de l'Université d'Indiana, ou pour parler du «geste cinématographique» d'Ababacar Samb-Makharam, avec le journaliste et critique de cinéma Baba Diop.

Cet hommage ou cette rétrospective n'est évidemment pas un hasard du calendrier, mais comme dirait Yanis Gaye lui-même, le caractère très «actuel» du cinéma d'Ababacar Samb est un argument de plus. Parce que son cinéma exprimerait tous ces «questionnements que l'on peut (encore) se poser sur la construction de l'identité».

A cela s'ajoute, toujours selon notre interlocuteur, qu'Ababacar Samb, rentré au bercail «après des études en Europe» (le Conservatoire de Paris où il entre en 1955 notamment), a eu l'occasion d'expérimenter cette sorte d'aller-retour, d'une culture à une autre.

Un peu comme une partie de la «jeunesse africaine» d'aujourd'hui, qui se débrouille comme elle peut dans ce schéma-là : «exister dans son propre pays, avoir un désir d'aller au-delà et rester soi-même», quand on sait que «l'identité, qui se construit sur un territoire, se nourrit de déterritorialisation, avoir un ensemble de valeurs qui nous appartienne, et s'ouvrir sur le monde et à un autre système de valeurs».

Et aussi un peu comme sa «Kodou», l'héroïne éponyme du film d'Ababacar Samb, qui «découvre», après un «traumatisme», que «le cheminement vers la guérison passe par une autre forme de cure : l'hospitalisation psychiatrique».

«Dignité... Résilience»

Comment ne pas citer «Jom», qui cache, derrière ce mot «intraduisible», un discours très actuel sur la «dignité», la «résilience, se tenir debout». Ce qui pourrait aussi expliquer cet hommage ou ce «retour aux sources», toujours selon le directeur éditorial de Gorée Cinéma, ce serait peut-être cela : ce «nouvel élan» ou ce nouveau souffle sur le 7ème art sénégalais.

Il faut tout de même préciser que le réalisateur Ababacar Samb-Makharam est «assez peu connu, par rapport aux grands noms du cinéma» ; moins célèbre peut-être qu'un Sembene ou qu'un Mambety (Djibril Diop), mais avec «un cinéma riche, connu et reconnu par ses pairs», que ses enfants, dont la réalisatrice Ghael Samb, ont pris le soin de «conserver». «Certains films ont été restaurés, précise Yanis Gaye, et il faut les faire connaître un peu plus»...

Les gens n'ont pas la même trajectoire, laisse entendre Yanis Gaye, «l'éclosion, pour certains, se fait après leur mort ou à la fin de leur vie. Et c'est tout l'enjeu de cette rétrospective», ou de cet hommage. Dans le magazine «Les origines du cinéma africain et arabe», réalisé par Franck Schneider et Jadot Sézirahiga, on entend justement ces propos du cinéaste tunisien Tahar Cheriaa (1927-2010), fondateur des Journées cinématographiques de Carthage (Jcc):

«L'autre compère (il vient de citer Sembene Ousmane, Ndlr) pour lequel, je crois, l'Afrique ne pourra jamais assez rendre hommage, c'est Babacar Samb (sic), Babacar Samb qui aura consacré pratiquement le meilleur de sa vie, la plus active, la plus créative de sa vie, à assurer l'idée de rapprochement et de rassemblement entre cinéastes africains». Idem pour ce passage de l'ouvrage «Cinémas africains d'aujourd'hui : guide des cinématographies d'Afrique», qui revient sur les années Samb, de 1972 à 1976, à la tête de la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI) : «Ababacar Samb-Makharam (... ), formidable comédien, metteur en scène inspiré, militant de la liberté des images à la tête de la Fédération panafricaine des cinéastes naissante. Un combat si prenant qu'il laissera de nombreux films à l'état de rêve. Seuls Kodou et Jom nous permettent de revisiter l'immense talent de ce cinéaste trop tôt disparu et dont les éclats de rire tonitruants et le regard brillant d'intelligence nous manquent encore aujourd'hui».

De «Kodou» justement, le spécialiste de cinéma Olivier Barlet faisait cette confidence au critique de cinéma Samir Ardjoun : «Kodou d'Ababacar Samb Makharam que j'aime beaucoup pour son discours, d'une belle acuité sur le traitement de la folie et sa magnifique esthétique».