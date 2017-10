Congo-Brazzaville: Ange Pemo passe des tréteaux à l'écran

Comédien, metteur en scène, dramaturge, humoriste, Ange Pemo lance l'émission télévisée littéraire "Accents littéraires" consacrée aux livres, aux écrivains et aux métiers connexes.

L'émission "Accents littéraires" sera diffusée une fois par semaine sur la chaîne de télévision interactive NTi TV.

En tant que carrefour littéraire, cette émission va faire la kaléidoscopie d'une œuvre littéraire marquante, d'une thématique inspirante, d'un mouvement littéraire, d'une maison d'édition ou d'association d'auteurs, avec en bonus un coup de cœur d'un lecteur et la mise en voix par un comédien professionnel d'un extrait d'ouvrage choisi par l'invité.

Elle sera diffusée tous les jeudis soirs sur NTi TV, explorera aussi les métiers du livre (libraire, éditeur, imprimeur, traducteur) et donnera la parole aux auteurs, aux lecteurs dans une interactivité dynamique.

Selon Ange Pemo, "Accents littéraires" veut être une vitrine qui encouragera tous les modes d'expression littéraires, participera à la défense et à l'illustration de la culture congolaise écrite, soutiendra les commandes d'ouvrage des libraires et des bibliothèques, offrira un espace permanent de rencontres, de discussion et de promotion, favorisera la traduction des œuvres congolaises en langues étrangères, accompagnera les manifestations littéraires ouvertes au plus large public.

Au cours de cette année scolaire, "Accents littéraires" participera aussi à la création dans les collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur des cercles des lecteurs. Ses membres bénéficieront gratuitement des conférences et ateliers d'écriture animés par des écrivains et des professionnels du monde littéraire.

Pour cette rentrée littéraire, "Accents littéraires" recevra les écrivains Huguette Ganga Massanga, Emmanuel Ngoma Nguinza, Avenir Blaise Diabakana, Alphonse N'Kala, Georges Mavouba Sokate.

Un focus sur l'auteur français Francis Mizio de passage à Pointe-Noire et un hommage à Mme Henriette Nkodia, libraire, patronne de la Maison de la presse récemment disparue figurent également dans le synopsis des premières diffusions.

Ange Pemo est un comédien accompli, brillant par son talent mais aussi par ses idées novatrices. Après ses études en économie du spectacle vivant, il se forme en art dramatique aux côtés des grands de la discipline et se forge une rigueur qui ne se dément plus.

Auteur d'une dizaine de monologue, il a aussi initié une plate-forme numérique éduc Osphère. Plusieurs fois distingué pour son art, comme c'était le cas avec l'Unéac et le comité d'organisation du Salon du livre de Brazzaville qui, lors de la célébration des 60 ans de la littérature congolaise, lui avaient décerné le prix décennal de demain de la littérature congolaise 2013 pour son récit "Le poète, le peintre et le potier".