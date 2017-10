Soudan: Washington lève l'embargo économique

A la fin de cette période probatoire, en juillet, le président Donald Trump s'était donné trois mois supplémentaires pour décider de lever ou non de manière permanente cet embargo. Les Etats-Unis ont imposé des sanctions au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996.

En janvier, Barack Obama avait levé une partie des sanctions américaines contre le Soudan pour une période probatoire de six mois. Khartoum s'était engagé en retour sur une feuille de route en « cinq points », parmi lesquels la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil-Bleu et du Kordofan-Sud et une coopération avec le renseignement américain contre le terrorisme.

