Ile Maurice: Falsification d'une pièce d'identité - Un fonctionnaire face à la justice

Il aurait créé une pièce d'identité, sous le nom de Kiranjay Bhurosee, afin de permettre à son présumé complice, d'en faire usage à la banque.

Le procès intenté à Sawan Kumar Deerpaul, officier clérical au bureau du National Identity Card (NIC), devrait être pris sur le fond devant la cour intermédiaire, jeudi 5 octobre. Le procès a été renvoyé car un témoin était absent en cour. Il était accompagné de son avocat, Me Anupam Kandhai.

L'affaire remonte en mars 2009. Sawan Kumar Deerpaul, âgé de 41 ans et habitant de Fond du Sac, fait face à une accusation d'«aiding and abetting the author of a crime» et a plaidé non-coupable. Le présumé complice, Sajid Rymandee et qui est décédé, aurait retiré de l'argent, à la banque, grâce à cette fausse pièce d'identité.

Il aurait ainsi, en se faisant passer pour un officier de la banque, soutiré une carte Maestro à Devindranath Bhurosee. Ce dernier lui a aussi remis son 'pin code'. Sajid Rymandee aurait, alors, retiré une somme de Rs 405 000 à plusieurs reprises, voire 13 fois.

En récidivant, il aurait également utilisé la pièce d'identité de Kiranjay Bhurosee pour l'acquisition d'un formulaire d'indemnisation. Le procès contre le complice a toutefois été retiré car ce dernier est décédé.

L'accusé aurait conservé un spécimen de la signature de son complice afin d'éviter à celui-ci toutes les procédures pour avoir une carte d'identité. Arrêté, l'officier du bureau de la NIC avait été suspendu de ses fonctions mais a été provisoirement réintégré à son poste en attendant la fin du procès.