Les membres du nouveau regroupement ont cependant été formels : ils restent membres du parti du Lion et cette décision est loin d'être liée à la peur de perdre leur mandat parlementaire. « Ceux qui me connaissent et nous connaissent savent que nous ne nous agrippons pas à nos mandats.

Hier dimanche, au sein de l'Assemblée, Daouda Simboro et les autres démissionnaires ont donné une conférence de presse au cours de laquelle ils ont confirmé leur décision tout en réaffirmant leur appartenance à l'Union pour le progrès et le changement (UPC). Ils ont en outre prévenu qu'ils ne céderaient absolument pas aux menaces.

Le 4 octobre dernier, 13 députés du groupe parlementaire UPC (Julien Kouldiati, Jacques Palenfo, Hervé Konaté, Karidia Zongo/Yanogo, Moussa Tindano, Ladji Coulibaly, Boureima Gnoumou, Lona Charles Ouattara, Goulla Odagou, Daouda Simboro, Zouré Jean Célestin, Parimani Sabdago et Fatimata Korbéogo/Ouédraogo) en claquaient la porte et annonçaient la création d'un autre groupe dénommé UPC-RD (Renouveau démocratique).

