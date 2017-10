Burkina Faso: Rencontre PM avec les Burkinabè de Tunisie

«Nous avons observé que le taux d'exécution du budget d'investissement était faible à cause des grèves à répétition et des lourdeurs dans les procédures. Pour avancer, nous avons demandé la confiance du peuple et c'est cela qui a conduit à l'adoption de la loi sur les PPP», a-t-il laissé entendre.

L'important, a-t-il ajouté, est que les bailleurs de fonds font confiance au Burkina Faso et au PNDES. Concernant les PPP, Paul Kaba Thiéba a précisé qu'ils sont une des modalités de financement du PNDES et ne sauraient être un moyen de s'enrichir ou de distribuer des marchés à telle ou telle personne, comme le font croire certains.

«Mais cela n'est pas la solution, car l'avenir se jouera dans le privé. Nous devons repenser notre modèle d'éducation et de formation pour l'adapter à nos réalités. L'agriculture et l'élevage qui restent encore traditionnels chez nous offrent, par exemple, de nombreuses perspectives de création d'emplois», a argué le chef du gouvernement.

Philippe Zombré, étudiant boursier, a remercié le gouvernement pour l'augmentation du nombre de bourses cette année. Et de plaider pour une augmentation de l'allocation en fonction de l'évolution du nombre d'années d'études et la possibilité de souscrire à une assurance maladie en Tunisie.

Ensuite, il a voulu savoir davantage sur l'état de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), la question du Partenariat public privé (PPP) qui a défrayé la chronique au pays et la menace terroriste.

A l'assistance, Paul Kaba Thiéba a décliné l'objet de sa mission à Tunis, à savoir la participation aux Rencontres Africa 2017 et le renforcement de la coopération bilatérale entre le pays des Hommes intègres et la Tunisie.

Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, et sa délégation, ont échangé avec les Burkinabè de Tunisie dans la soirée du jeudi 5 octobre 2017, dans l'enceinte de l'Ambassade du Burkina Faso à Tunis. La situation nationale et les préoccupations des étudiants ont été au centre des échanges.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.