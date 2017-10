Cameroun/Algérie: Algérie - Hugo Broos connaît le mal qui ronge les Fennecs

La sélection nationale de football d'Algérie n'a plus son niveau d'il y a quelques mois. Ce constat, nombreux sont les observateurs qui l'ont fait.

Les résultats enregistrés par les Fennecs ces derniers mois et surtout leur élimination dans la course pour le Mondial 2018 en est la preuve palpable.

Qu'est ce qui manque aux Fennecs pour qu'ils retrouvent leur meilleur niveau ? Hugo Broos, le sélectionneur du Cameroun, a la réponse à cette question. Pour lui, le problème de l'Algérie, ce n'est pas l'entraîneur, mais plutôt les joueurs.

«Je pense que c'est la bonne mentalité. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'âme dans cette équipe algérienne. C'est une question de mentalité. Bien sûr, le problème c'est les joueurs. Il faut être franc peut-être et laisser cet entraîneur travailler jusqu'à après la CAN 2019. On ne va pas dire que le sélectionneur algérien est un mauvais entraîneur. Il faut lui donner un an et demi avant de le juger lors de la prochaine CAN. C'est le quatrième entraîneur qui dirige l'Algérie en un an seulement. Il faut donc réfléchir et reconnaitre que le problème n'est pas dans l'entraîneur, mais plutôt chez les joueurs», a dit le technicien belge dans des propos relayés par Le Buteur.