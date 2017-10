Sénégal/Cap-Vert: Le rêve de Mondial est fini pour les Requins Bleus

Dakar — Le sélectionneur capverdien, Lucio Antunes, a reconnu que le rêve de qualification des Requins Bleus à la Coupe du monde doit être oublié après la défaite 0-2 de samedi face aux Lions, louant toutefois la détermination et l'abnégation avec lesquelles ses joueurs se sont battus.

Avec ce revers, le Cap Vert glisse à la 3-ème place du groupe D avec 6 points (-4) derrière le Sénégal, leader avec 8 points (+4) et le Burkina Faso 2-ème avec 6 points. L'Afrique du Sud qui a battu le Burkina Faso est toujours dernière du groupe avec 4 points.

Si le Burkina Faso et le Cap Vert n'ont qu'un seul match à jouer, ce n'est pas le cas pour les Lions et les Bafana-Bafana à qui, il reste deux matchs à jouer. Ces deux sélections doivent rejouer leur match le 10 novembre prochain et avant de s'opposer pour la dernière journée des éliminatoires le 14 novembre à Dakar.

Revenant sur la rencontre de samedi, le technicien capverdien s'est dit toutefois "heureux du soutien massif du public". "Ce n'était pas le cas au début des éliminatoires", a rappelé le technicien capverdien en conférence de presse.

Cité par l'agence officielle, Inforpress, Lucio Antunes qui, s'est réjoui de cette fusion entre le public et les joueurs, a annoncé sa volonté de poursuivre le travail à la tête des Requins Bleus en course pour la qualification à la CAN 2019.