Mauritanie: L'Assemblée nationale adopte la loi de finances rectificative du budget de l'État pour 2017

Il a rappelé que ce budget permettra par ailleurs de prendre en compte l'augmentation des recettes budgétaires grâce à la hausse des revenus provenant de redevances sur le chiffre d'affaires de la Société Nationale d'Industrie et des Mines (SNIM) et d'une partie des bénéficies de la Société nationale de l'Electricité (SOMELEC) ainsi que des recettes des boutiques du marché central de la capitale.

Il a précisé que le budget rectificatif pour 2017 intervient également afin de programmer une partie des couts de préparation du sommet africain que notre pays devra abriter en juillet prochain, de prendre en charge du fardeau de la dette et des dépenses consécutives au lancement des travaux de la route deTamchekett et de l'organisation des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale dans la ville de Kaédi.

Il a par la suite ajouté que cette loi de finances rectificative vise principalement à prendre en considération les coûts du budget résultant des ajustements consécutifs à la réforme de la mise en œuvre du budget des établissements publics à caractère administratif et des structures et entités similaires ainsi qu'à uniformiser le dossier de paiement des salaires et traitements des fonctionnaires de l'Etat.

