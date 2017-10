Sénégal: Chavirement d'une pirogue à Fatick - Six corps sans vie et 19 rescapés

Fatick — Six corps sans vie et 19 rescapés ont été dénombrés vendredi soir suite au chavirement d'une pirogue dans un cours d'eau à Fahoye, dans la commune de Djilas (Fatick), a appris l'APS de source sécuritaire.

En provenance de Dakar avec une dépouille mortelle les victimes de ce chavirement ont embarqué à Fahoye à bord de deux pirogues pour se rendre à l'île de Sakhor dans la commune de Loul Sésséne.

Une des pirogues avait à bord la dépouille mortelle et l'autre transportait un peu plus d'une vingtaine de personnes composées des parents et amis.

Malheureusement, au bout de quelques minutes de trajet la deuxième pirogue qui suivait celle de la dépouille va chavirer avec à bord plusieurs personnes.

Constatant le retard de ces dernières dans les eaux une alerte a été donnée pour déclencher des recherches avec les habitants de ces îles et le concours des sapeurs-pompiers.

La combinaison des interventions a permis de sauver 19 des passagers et de retrouver les corps sans vie. Des autorités administratives et politiques se sont rendus sur les lieux dans l'urgence pour représenter l'Etat et réconforter les populations endeuillées de Sakhor.