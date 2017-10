Burkina Faso: UPC - Malgré sa démission, le groupe parlementaire UPC-RD réaffirme son appartenance au parti du lion

Le renouveau démocratique que le nouveau groupe parlementaire de l'UPC veut inculquer, selon le député Daouda Simboro prend ses racines dans les textes fondamentaux du parti. «Nous sommes des députés de l'UPC.

L'UPC est, et reste notre parti. Nous ne trahirons jamais l'engagement solennel que nous avons pris de défendre les intérêts de notre Patrie», a indiqué M. Simboro. Le groupe parlementaire compte donc travailler pour que ce nouveau souffle soit pris en compte dans le parti et dans les collectivités dont ils ont la gestion.

Mais alors que se passe-t-il alors ? A cette question, Daouda Simboro répond : «nous réitérons que le contrat signé avec notre peuple sera respecté. Nous ne trahirons jamais, au grand jamais l'engagement solennel que nous avons pris de défendre, résolument, les intérêts, les seuls intérêts de notre patrie.

Toutes nos actions d'hier, toutes nos actions et actes d'aujourd'hui et de demain seront toujours déterminés par la défense résolue des intérêts du peuple burkinabè.

Pour comprendre le sens de notre combat politique, de notre engagement même en politique, il nous faut invoquer le manifeste de L'UPC dont l'intitulé est pour un développement mieux partagé.

Toute chose qui est le socle sur lequel nous avons choisi de bâtir nos actions pour étancher la soif de changement de notre peuple et cela par les urnes.»

Les dissidents du parti du Lion clament l'absence de liberté de pensée et d'expression du député ; l'absence de liberté de vote du député conformément aux dispositions de l'article 85.3 de la Constitution, l'absence d'équité dans le traitement des députés et parfois le manque d'égards pour certains etc...

Composé de 13 députés dont deux vice-présidents du parti, un vice-président de l'Assemblée nationale, quatre députés-maires et certains conseillers municipaux, l'identité de ce nouveau groupe parlementaire (Renouveau démocratique) s'inscrit selon les conférenciers, dans la logique de la restauration de la transparence et la vision commune des principes et valeurs du parti.

Le renouveau démocratique que souhaite imprimer les 13 démissionnaires à ce nouveau groupe tire ses racines selon Daouda Simboro, dans les principes cardinaux et fondateurs du manifeste de l'UPC, celui d'être «une opposition républicaine et constructive».