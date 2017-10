Maroc: SM le Roi félicite M. Nizar Baraka suite à son élection nouveau secrétaire général du parti de l'Istiqlal

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Nizar Baraka, suite à son élection à la tête du secrétariat général du parti de l'Istiqlal.

Dans ce message, le Souverain félicite M. Baraka pour la confiance placée en lui par les membres du Conseil national du parti, "en reconnaissance de ton engagement à défendre les principes du parti et ses valeurs, et de l'efficacité dont tu as fait preuve durant les diverses responsabilités gouvernementales et nationales que tu as assumées, outre ton expérience partisane et tes qualités humaines".

SM le Roi exprime également à M. Baraka Ses sincères vœux de pleine réussite dans ce qu'il a l'intention d'entreprendre en vue d'améliorer l'efficacité du parti afin de consolider sa position historique dans le cadre d'un paysage politique pluraliste, pour pouvoir poursuivre sa contribution constructive, aux côtés des autres instances politiques sérieuses, dans l'accomplissement de ses missions institutionnelles pour l'encadrement effectif des citoyens et le renforcement de la crédibilité de la pratique politique en tant que meilleur moyen de mobiliser les énergies au service de l'intérêt général.

"Et il ne fait aucun doute que tu n'épargneras aucun effort pour atteindre ces objectifs, vu ton patriotisme sincère, ton sens élevé de responsabilité et ton attachement fort aux constantes de la Nation", indique le message.