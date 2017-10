Togo: Le dialogue pour une sortie de crise au Togo?

"Est ce que c'est un communiqué conjoint? Nous ne prenons pas en compte ce document. C'est Ibn Chambas, le représentant du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et son ami Marcel de Souza, qui ont écrit ce communiqué et cité les autres. Nous sommes toujours en contact avec Antonio Guterres qui dit autre chose qu'Ibn Chambas. Ils ont l'impression que le pouvoir est en fin de règne et chacun vient prendre sa valise. Ce n'est pas en ce moment que la CEDEAO doit venir jeter de l'huile sur le feu."

Dans une initiative commune destinée à résoudre la crise, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine (UA) et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) ont publié un communiqué conjoint appelant le gouvernement togolais à fixer une date pour l'organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle. Une initiative mal accueillie par l'opposition togolaise.

Au Togo, les opposants au président Faure Gnassingbé ont manifesté de nouveau ce jeudi mais dans une ambiance plus tendue sur fond de réaction de la CEDEAO, de l'UA et l'UNOWAS.

Copyright © 2017 Deutsche Welle.

