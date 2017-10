Sénégal: Ophtalmologie - 53 enfants de la pouponnière de Mbour consultés gratuitement

"Malheureusement, on n'a pas souvent les moyens de prendre en charge certains frais liés à la santé des enfants. Mais on veut quand même s'assurer que les enfants soient en très bonne santé", a-t-elle déclaré, tout en demandant aux bonnes volontés de faire un geste à l'endroit des pensionnaires de la pouponnière.

Pour la responsable de la communication, des partenariats et de la recherche de financement à l'ONG "Vivre ensemble", Angélique Jordan, la pouponnière a des frais liés à la prise en charge médicale des enfants qui sont "très élevés" et pour lesquels les "maigres moyens" de la structure ne peuvent pas faire face.

"Notre objectif principal, c'est de promouvoir l'entraide et la solidarité en faveur des personnes en difficulté, qu'elles soient au Sénégal ou en France. Nous avons constaté un faible niveau de vie et une cherté du coût des lunettes. C'est ainsi qu'il nous est venu l'idée de collecter des lunettes pour en faire don aux plus nécessiteux", a expliqué la coordonnatrice pour le Sénégal de "SENE ASSO", Mame Mali Guèye.

Œuvrant dans le social, l'humanitaire et l'éducation, cette association a également profité de cette journée pour offrir des lunettes à ceux qui en avaient besoin, notamment les quatre enfants souffrant des problèmes de vision, de monture et de correction.

