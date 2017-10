Ghana: Un incendie et des explosions dans deux stations-service d'Accra

Accra avait déjà été le théâtre d'un incendie similaire et d'une explosion dans une station-service, en juin 2015. Plus de 150 personnes avaient alors péri.

Or, les gens ne se sentent pas concernés par ces règles. Nous avons des gens indisciplinés qui travaillent dans les stations-service et c'est de cela que l'on devrait s'inquiéter », a tenu à souligner Billy Anaglate, porte-parole des pompiers du Ghana.

Ce genre d'explosion survient toujours au moment où ils déchargent le carburant de leurs camions. Il y a des règles et des mesures de sécurité qui doivent être observées quand on décharge ce carburant.

Les causes exactes de cet incendie font l'objet d'une enquête mais déjà les critiques se font entendre, notamment sur la sécurité de ces stations dont beaucoup sont situées près d'écoles, d'hôpitaux et de commerces.

