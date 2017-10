Ile Maurice: Gandia - Une pénurie qui «kass nissa»

Quid de la pénurie ? Dans un reportage diffusé e sur France 24 vendredi dernier intitulé Maurice dépassée par le trafic de drogue, Choolun Bhojoo, patron de l'Anti Drug and Smuggling Unit, a affirmé que «c'était une année exceptionnelle en termes de saisies et d'arrestations».

Sandrine (prénom modifié) est une grand-mère de 50 ans. «Mo fimé dépi mo éna 18 an é ziska mo mor mo pou fimé... » La drogue synthétique ? Mamie cool y est allergique. Elle raconte que le gandia, qui se fait de plus en plus rare, ces jours-ci, l'a aidée à traverser de nombreuses épreuves au cours de sa vie.

La rumeur court les rues depuis quelques jours. Il y aurait une pénurie de gandia dans le pays, affirment dealers et consommateurs. La faute aux saisies et autres opérations «déracinement» effectuées par la police. Qu'en est-il vraiment ? Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu ? Inside story.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.