Sénégal: Russie 2018 - Les trois scénarii qui qualifient le Sénégal

Photo: rfi

Le Sénégalais Cheikh Ndoye.

Dakar — Premier de sa poule ( 8 pts) à l'issue de la 5e journée des éliminatoires de la poule D (Afrique) de la coupe du monde Russie 2018, le Sénégal qui, occupe cette place pour la première fois depuis le début des joutes, se qualifiera selon trois scénarii à la lecture du classement de la poule et du règlement de la compétition.

Le classement qui place le Sénégal en tête de poule avec 8 points, suivi du Burkina Faso 6 points), du Cap Vert (6 points) et de l'Afrique du Sud (4 points) est plus que favorable pour les Lions. Pour se qualifier, il leur suffit de ne pas perdre de match pour la suite de la course au mondial.

La première obligation pour le Sénégal est de ne pas perdre les deux prochains matchs qui l'opposeront à l'Afrique du Sud à Polokwane le 10 novembre prochain et à Dakar quatre jours plus tard.

En ne perdant pas ces deux prochains matchs les Lions sont assurés de cumuler au moins un total de 10 points qui, de facto, les qualifiera pour la Russie, l'Afrique du Sud serait alors éliminée.

D'ailleurs, un match nul lors de la manche aller contre les Bafana-Bafana à Polokwane, est déjà synonyme d'élimination pour les sud-africains.

Ce premier scénario qui octroie aux Lions au moins deux points lors des deux prochains matchs, élimine également le Burkina Faso et le Cap-Vert, les deux dauphins actuels du groupe qui seront, quel que soit le résultat de leur confrontation direct, à moins de 10 points.

Le deuxième scénario encore plus probant pour les Lions est celui qui leur permet d'obtenir une victoire au moins lors de leurs deux prochaines sorties.

A Polokwane, le 10 novembre prochain, le Sénégal se qualifie avant même la sixième et dernière journée puisque les Lions qui cumuleraient 11 points, ne pourraient plus être rattrapés, le potentiel de points du Burkina et du Cap Vert dans cette poule étant désormais de 9 au maximum.

Ce scénario reste valable, si les Lions chutent à Polokwane mais gagnent à Dakar le 14 novembre prochain.

La dernière possibilité pour les Lions consiste à n'obtenir qu'un point sur les six possibles. Dans ce cas de figure qui, se combine avec au moins une défaite, les Lions seraient alors à 9 points et leur sort dépendrait du nombre de buts concédés.

Avec un goal différence actuel de plus 4, ce scénario qui bloque les Lions à 9 points, les met à l'abri de tous les adversaires sauf du Burkina Faso qui aurait alors besoin de battre le Cap-Vert avec une différence d'au moins 5 buts pour passer.

Classement de la Poule D :

1- Sénégal (8 points)

2- Burkina (6 points)

3- Cap Vert (6 points)

4- Afrique du Sud (4 points)