Kenya: L'opposition poursuit les manifestations contre la commission électorale

Une grande partie du marché de friperies de Gikomba à Nairobi, le plus grand marché informel du… Plus »

Au Kenya, plus que 18 jours avant le nouveau scrutin présidentiel. La coalition de l'opposition, la NASA, appelle à manifester ce lundi, après des rassemblements émaillés de violences vendredi dernier. Les partisans de Raila Odinga demandent la démission de plusieurs membres de la commission électorale mis en cause dans l'organisation du premier vote et le retrait d'un projet de loi électorale porté par le parti au pouvoir. Pendant ce temps, le président en exercice Uhuru Kenyatta était en campagne ce week-end, tout en engrangeant le soutien de transfuges de l'opposition.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.