Sénégal: Conflit en Casamance - Robert Sagna magnifie une "évolution dans le bon sens" dans le Narrang ouest

"Avant la crise les familles vivaient en harmonie, les repas se prenaient ensemble dans les concessions, les populations se déplaçaient librement (... ). Pour retrouver ces moments formidables, nous avons réfléchi avec l'ensemble des jeunes des neuf villages du Narang Ouest en vue d'élaborer le chemin qui nous conduira vers une paix pérenne, définitive et accompagnée d'un développement harmonieux et durable", a ajouté M. Sambou.

Il présidait samedi à Mahmouda Joola un forum sur la paix et le développement dont il est le parrain. A l'initiative de l'Association des ressortissants du Narrang ouest qui regroupe neuf villages situés dans la zone du Diouloulou dans la commune de Kataba 1 (Bignona), cette manifestation a réuni plusieurs personnes dont notamment des chefs de villages, le député Ramata Diatta et des responsables d'organisations de femmes et de jeunes.

