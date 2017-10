Sénégal: Le grand défi reste l'équité et la qualité dans le système

Au niveau de la Direction de l'enseignement élémentaire beaucoup d'intrants ont été produits dans le sens d'améliorer la qualité des enseignements dont des modules en didactiques rénovés de la lecture et des mathématiques qui sont en cours de livraison au niveau des Inspections de l'éducation et de la Formation.

Pour le représentant de la Direction de l'Enseignement Elémentaire (DEE), Abdoulaye Niang, il s'agit pour réussir l'équité et la qualité dans le système éducatif d'améliorer les enseignements apprentissage en insistant sur beaucoup de leviers dont la formation initiale et continue des enseignants, les intrants pédagogiques, les conditions d'enseignement apprentissage et l'implication de la communauté dans le suivi des enfants à la maison.

Il a cité des régions comme Louga et Kaffrine où les abris provisoires sont plus nombreux que dans d'autres régions.

Intervenant lors d'un panel portant sur la problématique de l'équité et de la qualité dans le système éducatif sénégalais, il a souligné que beaucoup de facteurs contribuent sensiblement à une iniquité notamment dans l'accès avec des déficits criards d'infrastructures et de personnel enseignant dans certaines zones du pays.

"Il y a une iniquité au niveau du genre, des disparités entre régions, dans le temps d'apprentissage mais également dans l'environnement scolaire avec des écoles construites pour certaines et des abris provisoires pour d'autres", a dit Abdoulaye Ndoye lors d'un panel tenu samedi dans le cadre de la Foire des Innovations en éducation et Formation au Centre Culturel Blaise Senghor.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.