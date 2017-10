Ile Maurice: Fashion & Design Institute - Exposition des travaux d'Interior Design par les élèves

communiqué de presse

Les élèves du département 'Interior Design' du Fashion & Design Institute (FDI) organisent pour la première fois une exposition de leurs travaux. L'exposition se tiendra du mardi 10 au samedi 14 octobre 2017 de 9.30 hrs à 16 hrs au Fashion & Design Apparel Centre à Vallée des Prêtres.

L'ouverture est prévue le 10 octobre en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Protection des consommateurs, M. Ashit Kumar Gungah.

Durant ces trois jours, les visiteurs pourront découvrir, à travers cette exposition, les travaux réalisés par les élèves d'Interior Design et rencontrer les élèves et les professeurs qui se proposent de répondre à leurs questions et témoigner de leurs expériences dans ce domaine.

Le nombre des participants à cette expo s'élève à environ 55, dont une trentaine de la première et deuxième année.

L'institut est un des pionniers à avoir lancé ce cours en 2012. Le programme du BA (Hons) Interior Design est une formation complète où les étudiants apprennent les différentes techniques et savoir-faire pour créer et réaliser des concepts d'aménagement d'intérieur esthétique, fonctionnel et sécuritaire pour des immeubles de type résidentiel, commercial ou autre selon les règles de l'art et en conformité avec les codes en vigueur.

Une fois diplômés, les élèves peuvent travailler, entre autres, pour des firmes d'architectes et de design d'intérieur. Ils sont plus d'une vingtaine qui viennent d'être diplômés cette année.

Le Fashion and Design Institute

Lancé en septembre 2009, le FDI, qui opère sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Protection des Consommateurs, offre des cours en design, mode, graphisme et multimédia.

L'Institut est constitué de cinq départements distincts : Foundation Studies; Faculty of Fashion & Textiles; Faculty of Media & Communication; Faculty of Art & Design; Faculty of Built Environment.

Les cours sont offerts à plusieurs niveaux : diplôme, Higher National Diploma, et licence. Les filières proposées sont : Art & Design, Fashion and Textiles, Graphic Design, Interactive Media et Interior Design. Des formations de courte durée répondant aux besoins de l'industrie sont aussi dispensées.

La formation qui touche à la fois la théorie et la pratique comprend des programmes de stage d'entreprises afin de permettre aux étudiants d'acquérir une expérience professionnelle et d'améliorer leur portfolio en design.

Présentement, l'Institut compte une population estudiantine d'environ 300 et neuf membres de faculté, ainsi que plusieurs conférenciers/professeurs à temps partiel qui sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs.

L'étudiant, à travers le cursus proposé, est appelé à développer ses compétences artistiques et techniques. A la fin de la formation, les diplômés peuvent faire carrière en tant que designer, assistant designer, designer textile, styliste, patronniste, modéliste, et assistant à la production.

Plus de 1 300 étudiants ont été formés à ce jour par le FDI. Selon les responsables de l'Institut, plus de 90% des diplômés trouvent un emploi dans les trois premiers mois suivant leur obtention de diplôme, ce qui témoigne de la pertinence et la réussite de ces cours.