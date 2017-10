Madagascar: Salon de l'Auto

Édité par DreamPower Creativeness, le manuel a pour objectif d'informer sur les lois et textes existants pour que chacun les respecte. Il évoque les situations possibles qui peuvent survenir sur la route, ainsi que les comportements à adopter et les dispositions à prendre face à chacune d'elles.

La finition est correcte et l'on remarque immédiatement les beaux éléments d'ornement en bois. Il est possible d'avoir diverses options pour améliorer la Karenjy, comme le pack Endurance 4×4, le pack Prestige, la galerie couvre-benne, la galerie toit principal, la climatisation ou encore le Hard Top.

Beaucoup de visiteurs ont vu la Mazana II en réel, pour la première fois, au CCI à Ivato. « On nous fait souvent des remarques sur le design. Mais quand on explique les raisons de nos choix, les gens nous comprennent.

Ce métier ouvre également des portes, d'après ces jeunes filles. « Travailler en tant qu'hôtesse me permet d'avoir plus de relations professionnelles. Cela ouvre des portes, par exemple, pour un éventuel recrutement », confie Lou.

Climatisation automatique, connecting box, ordinateur de bord, volant et siège conducteur réglables figurent, entre autres, parmi ses atouts. La nouvelle C3 est accompagnée d'une version Aircross. Avec ses protections latérales au niveau des passages de roues, elle profite d'un look de baroudeur.

« Son design audacieux et ses éléments graphiques lui confèrent une attitude énergique et une certaine assurance », annonce-t-on chez Sodirex.

N'en déplaise aux constructeurs des autres pays, quand on parle de citadine, les Français sont parmi les meilleurs, voire les meilleurs au monde. L'Histoire retiendra notamment le succès des Peugeot 205 et Renault Clio, parmi les exemples les plus marquants.

La Citroën C3 a séduit plus d'un avec son nouveau look. Hormis la version citadine, la française a également été déclinée dans une version Aircross.

