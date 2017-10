Ile Maurice: Yerrigadoogate - Le silence de l'ex-Attorney General diversement commenté

On l'approche pour savoir si l'ancien Attorney General se trouvait dans les parages. Mais le gardien ne pipe mot, avec un regard hostile. Ni affirmation, ni négation. L'on n'en saura pas davantage. Par contre, il n'hésite pas sur un sujet. «Euh, combien coûte la location d'un appartement dans cet immeuble ?» Et, sans aucun détour, il lâchera : «Rs 40 000. C'est meublé.» Vers 13 h 30, une dame quitte les lieux. D'un pas pressé, elle se dirige vers l'arrêt d'autobus. Elle nous apprend qu'elle travaille dans cet immeuble deux fois par semaine, chez des particuliers. Interrogée sur Ravi Yerrigadoo, elle déclare : «Mo pa ti koné mem li res isi. Sé mo mari k'inn dir mwa. Mo éna bann fami ki res Petit-Verger ek touzour zot inn dir mwa ki li éna enn lakaz laba.»

Mercredi après-midi, le marché de légumes de la ville des fleurs grouille de monde. Mais un peu plus loin, à l'avenue Sir Guy Forget, les voitures se font très rares. Pourtant, dans quelques minutes, cette rue va s'animer avec les étudiantes du Collège Lorette de Quatre-Bornes qui vont prendre le chemin de la maison. On quitte l'église du Rosaire où à moins de 100 mètres se dresse un grand immeuble. Le gardien observe les moindres faits et gestes des passants. Dans sa guérite, les écrans ne manquent pas. Le vigile a un oeil sur toutes les caméras qui entourent l'immeuble.

