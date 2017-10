Ile Maurice: Tournage à Maurice - Recherche «longaniste» pour une série

Vous êtes plus habile pour zigouiller un poulet que le charcutier du coin ? Les cocos, limons et bananes n'ont plus aucun secret pour vous et vous êtes un expert en «labouzi, sandal dan lakrwazé». Et surtout, vous savez conjurer des sorts à faire pâlir les sœurs Halliwell. Vous êtes wanted, monsieur ou madame longaniste. Non, pas pour un crime, mais plutôt pour un film - une série, qui s'intitulera Agent, dont le tournage de la première saison aura lieu à Maurice, pour être juste.

Pour l'instant, affirme Ridge Bhugeloo, First Production Coordinator, les recherches de la production n'ont rien donné, comme frappées par un mauvais sort... En effet, nombreux sont ceux qui connaissent un longaniste, sans pour autant l'avouer. D'ailleurs, la demande est tellement insolite que personne ne la prend au sérieux sur la Toile. «J'ai eu plusieurs 'ha ! ha !' en guise de réponse à cette demande.» Mais pourquoi un longaniste ? «Pour mettre en avant la scène locale mauricienne. Puis, explique le jeune homme de 23 ans, avec le Board of Investment, nous sommes tombés d'accord sur cela pour pouvoir bénéficier du Film Rebate Scheme.»

Et sinon, le longaniste, quel sera son rôle dans cette série qui sera diffusée sur Canal + International et la chaîne sud-africaine MBC 1 ? «Aucun», précise notre interlocuteur. Donc pas de gloire à Hollywood à la clé ? Pas tout à fait, répond Ridge Bhugeloo. «Le longaniste, aura pour tâche de former et de renseigner l'acteur sud-africain qui interprétera un witch doctor, - connu comme le marabout -, à la sauce mauriciennne, évidemment !» Cela, «vu que nous ne pouvons pas trouver de testicules de buffle, de cervelle de singe à Maurice!»

Donc, pendant deux jours - délai estimé pour cet échange de connaissances - le longaniste devra transmettre son savoir à l'acteur, afin d'apporter du réalisme... et un peu de street cred. Il devra maîtriser les techniques, gestuelles et rites du folklore local. C'est pas sorcier ! Quid des qualifications requises ? «Tout est dans le langage. Nous cherchons quelqu'un qui pourra nous approcher et nous convaincre en quelque sorte que dans notre entourage, il y a quelqu'un, un cousin, une cousine qui nous veut forcément du mal», plaisante Ridge Bhugeloo. «Et qu'il pourra, grâce à ses connaissances, conjurer le mauvais sort.»

Pour finir, qu'en est-il du salaire ? «Nous essayons d'établir une base. Suivant ce conformisme, nous pensons que le coût d'une formation pour un acteur devrait se situer aux alentours de Rs 20 000 par jour, précise le First Production Coordinator. D'ajouter que deux jours seront suffisants... Ce montant, justifie-t-il, est dû au fait qu'il s'agit de compétences particulières qui devront être transmises. De quoi donner envie de se recycler et «kas koko limon dan lakrwazé», avouons-le.