Angola: L'administratrice de Cubal relève l'appui technique de l'ADRA

Des représentants des Associations et Coopératives, des membres des Administrations municipales et communales, des services de Justice, de la Station de Dévelolppement Agraire (EDA), des chefs coutumiers, des leaders des Eglises, des responsables de l'UNAC.

Pour sa part, la directrice locale de l'ADRA, Maria Victória, qualifiant de positive la rencontre, a souligné que celle-ci était un espace de dialogue qui rapprochait les institutions publiques et les communautés rurales, dans le but de répondre aux besoins socio-économiques de la circonscription.

Cubal (Angola) — L'administratrice de la commune de Capupa, dans la municipalité de Cubal, province de Benguela, Maria Margarida, a mis en relief l'appui technique que son institution bénéficie, dans la réalisation d'activités paysannes, de la part de l'Organisation non gouvernementale "ADRA", c'est-à-dire Action Pour le Développement Rural et Environnemental.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.