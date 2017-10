Angola: Progresso à un pas de la demi-finale

Luanda — L'équipe de Progresso de Sambizanga a battu samedi, à Luanda, par deux buts à un (2-1) Kabuscorp de Palanca, en match-aller comptant pour les éliminatoires des quarts des finales de la Coupe d'Angola de Football.

Le premier but de Progresso a été marqué par Yano, à la 33ème minute du jeu, et le second par Vá, à la 71ème minute.

Réagissant face à l'adversaire, Kabuscorp de Palanca, à la 48ème minute, par l'entremise de Nelito, a botté le ballon qui termina sa course au fond du filet des poteaux de but de Progresso de Sambizanga, marquant ainsi son unique but de la partie.