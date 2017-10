Angola: Déraillement d'un train de marchandises à Bié

La situation est sous contrôle, a déclaré en peu de mots le vice-gouverneur, qui a promis de fournir à la presse plus d'informations plus tard.

Informés, le vice-gouverneur de la région chargé du secteur technique et d'infrastructures, José Fernando Chatuvela, la police et les agents de services des sapeurs-pompiers et de protection civile ont immédiatement débarqué sur le terrain, où cinq camions citernes cherchent depuis à récupérer au moins une bonne quantité des dérivés du pétrole conservés encore dans les reservoirs.

Plus de 200.000 litres d'essence et de gasoil contenus dans 14 citernes ont déjà coulé sur le lieu d'accident, ont indiqué des sources proches de la Société Nationales des Hydrocarbures "Sonangol", précisant que le train se rendait à Luena, chef-lieu de la province de Bié (centre),

