Cameroun: Réhabilitation des routes - Un appui attendu de l'Union européenne

« L'idée de l'Union européenne c'est de se baser sur les programmes du gouvernement du Cameroun. Nous sommes justement en train de définir avec ce ministère des indicateurs qui vont nous permettre de faire des décaissements en 2018 et 2019 pour mesurer les progrès de ce qui a été fait, notamment en termes de kilomètres de routes départementales et communales réhabilités», a indiqué Mario Caivano.

Mais en réalité, plusieurs administrations sont concernées par cet investissement. Notamment le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire pour le volet finances publiques ; le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour le volet développement rural. Mercredi donc, c'est le Mintp qui était l'hôte de la mission pour sa compétence sur la question des infrastructures en milieu rural.

