Cameroun: Maintien de la paix - Les formateurs africains en conclave

Les travaux qui prennent fin ce jour sont entrés dans le vif du sujet avec la leçon inaugurale du Pr. Jean Emmanuel Pondi sur le thème « African Solutions for African problems ». L'APSTA, qui a été créée en 2001, et dont le Cameroun assure la présidence à travers l'EIFORCES pour l'exercice 2016-2017, a son siège à Nairobi au Kenya.

Jean Baptiste Bokam qui présidait les assises au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, et président du conseil d'administration de l'Ecole internationale des forces de sécurité (EIFORCES), l'institution hôte, s'est voulu clair à l'endroit des participants : « Il s'agit pour vous en réalité de mettre tout en œuvre pour faciliter le développement des capacités africaines pour la paix et la sécurité. Ceci à travers la coordination, l'appropriation, la standardisation et le soutien de la mise en place du comité de formation et de recherche entre les institutions ».

Trancher sur des questions de réformes, de financement pertinent, plus efficace et pérenne du secrétariat exécutif. C'est l'objectif principal des assises de la 15e assemblée générale annuelle de l'Association africaine des formateurs au soutien de la paix (APSTA) qui viennent de se tenir pendant deux jours à l'hôtel Hilton de Yaoundé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.