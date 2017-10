Cameroun: Pr. Come Ebana Mvogo - « Les patients ont été sélectionnés par des médecins »

Une semaine après le 56e anniversaire de la Réunification et ses péripéties dans les… Plus »

Dans ces lieux, la prise en charge sera conjointe entre les formateurs qui viennent avec Orbis et les médecins locaux. On aura des jeunes ophtalmologues qui vont donc apprendre les techniques d'opération avec du matériel de pointe. Certains vont tout simplement suivre les enseignements théoriques. 235 malades vont être pris en charge.

L'avion ne pouvant pas contenir tous les spécialistes et les malades, deux autres sites ont été choisis : l'Hôpital central et Cameroon Eye Institute d'Oback (Ndlr : Centre).

Au départ, c'est une banale conjonctivite qui va se compliquer, guérissant par des cicatrices qui provoquent une rétraction au niveau des paupières, les cils s'inversent et se mettent à frotter sur les la cornée de l'œil à la suite de ce processus l'œil va se blesser et ne va plus laisser passer la lumière d'où la cécité. Au-delà, il y a des maladies rétiniennes liées aux autres maladies comme le diabète. Enfin, il y a le grand volet de l'ophtalmo-pédiatrie qui concerne les enfants. Avec en tête le strabisme.

Pour la soigner, il suffit de remplacer le cristallin naturel par un artificiel. La seconde maladie est le glaucome. Pour celle-ci, il n'y a pas de traitement. Lorsqu'un patient est touché par la cécité causée par le glaucome, on ne peut plus rien faire. Donc il s'agit de prendre le malade en charge avant qu'il n'atteigne ce stade. En troisième position, il y a le trachome qui sévit beaucoup au niveau des régions septentrionales.

Plusieurs maladies minent le secteur de la santé oculaire au Cameroun. Il y a les maladies banales et celles dites graves parce qu'elles peuvent entraîner la cécité. La principale maladie qui sévit au Cameroun, est la cataracte. Sa principale manifestation attaque le cristallin de l'œil. Cet organe qui permet la mise au point des images devient alors opaque. La cataracte survient principalement à cause de l'âge.

