Cameroun: Elections à l'UNESCO - L'Egypte apprécie le soutien du Cameroun

Porteur d'un pli fermé du président Abdel Fattah Al-Sissi à son homologue camerounais Paul Biya, l'envoyé spécial égyptien, qui était reçu à l'immeuble Etoile au nom du chef de l'Etat, n'a pourtant pas fait mystère de l'objet du message dont il était porteur : « Je suis venu remettre un message du président Al-Sissi à son frère le président Paul Biya au nom des relations bilatérales et en même temps remercier le Cameroun pour le soutien apporté à la candidature égyptienne à la direction générale de l'UNESCO. Votre pays a été l'un des premiers sur le continent à apporter son appui à l'Egypte et cela a été confirmé lors du dernier sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis-Abeba ».

