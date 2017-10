Cameroun: Velléités sécessionnistes - La réponse du Nyong et Mfoumou

La sénatrice suppléante a reçu un prix du cercle d'éthique et de promotion des journalistes… Plus »

Leur cible dit-il, « c'est le président Paul Biya ». C'est pourquoi, ils demandent à ses camarades et frères du Nyong-et-Mfoumou de « rester éveillés et de se tenir prêts ».

Les interventions du jour avaient une seule et même constance: un « non » fracassant à la tentative de partition et de désintégration du Cameroun. « Le spectre de la division et de la partition du Cameroun ne passera pas », dit le président de la section RDPC du Nyong-et-Mfoumou Sud. Pierre-Georges Akamba Assembe fustige l'usage du chantage, de la violence et de l'anarchie comme armes de revendications.

La présence remarquée de l'élite extérieure à ce grand rassemblement a été un adjuvant pour cette mobilisation anti-sécessionniste. On pouvait donc voir aux premières loges, quelques grandes figures du département, notamment l'ancien ministre Patrice Amba Salla, le sénateur Pius Ondoua, le Pr Bruno Bekolo Ebe. A cause des contraintes liées à ses fonctions, le ministre Joseph Beti Assomo s'est fait représenter par son épouse, Félicité Beti.

