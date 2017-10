Ile Maurice: Escroquerie alléguée de Husein Abdool Rahim

Après Me Gavin Glover et Me Ashvin Lukeeram, c'est Me Vishnu Ramdonee qui va défendre Husein Abdool Rahim. Ce dernier a soumis le nom de son nouvel avocat à la cour intermédiaire le lundi 9 octobre 2017.

Le trentenaire fait l'objet de sept accusations formelles d'escroquerie. Son procès sera pris sur le fond le 22 février 2018.

Me Gavin Glover, Senior Counsel, et Me Ashvin Lukeeram, s'étaient retirés de ce procès. Ils avançaient qu'ils se sentaient embarrassés professionnellement.

Husein Abdool Rahim aurait escroqué Rs 790 000

C'est une affaire qui remonte à 2014. Selon l'acte d'accusation, en vertu de l'article 330 (1) du code pénal, Husein Abdool Rahim, âgé de 30 ans, aurait escroqué une somme de Rs 790 000 au policier Roopeshsingh Lofur, en créant un faux profil sur Facebook, sous le nom de Neha Ramdin.

L'accusé aurait fait croire au policier que la fictive Neha Ramdin, une Américaine, voudrait venir à Maurice, pour vendre une portion de terrain. Toutefois étant donné qu'elle faisait face à des problèmes familiaux, elle voudrait se rendre chez sa sœur à la Réunion. Lors de cette mise en scène et en échangeant des messages sur Facebook, Roopeshsingh Lofur aurait remis Rs 30 000 à Husein Abdool Rahim.

Plusieurs tentatives

Or, l'accusé aurait une fois de plus escroqué le policier habitant St André. Il lui aurait fait croire que Neha Ramdin rencontrerait des problèmes avec sa sœur et qu'elle n'aurait pas d'argent pour retourner à Maurice. Ayant été convaincu, le policier de 29 ans lui aurait remis Rs 70 000.

Durant la même année, le dénonciateur du Yerrigadoogate aurait fait croire à Roopeshsingh Lofur que Neha Ramdin serait à Maurice et devrait se rendre en Amérique. De ce fait, il aurait accompagné la présumée victime dans une agence de voyage pour confirmer le prix des billets et ainsi, le policier aurait remis une somme totale de Rs 141 000, soit Rs 85 000 et Rs 56 000 pour l'argent de poche entre autres.

Fausse intervention chirurgicale

L'affaire est loin d'être terminée. Toujours, à travers leur échange de messages, l'habitant de Port-Louis aurait fait croire à Roopeshsingh Lofur que la femme aurait besoin de Rs 200 000 pour payer les frais d'un avocat qui aurait réglé un cas d'accident. Il lui aurait aussi fait croire que la femme fictive devrait subir une intervention chirurgicale à la tête, suivant un accident, et lui aurait demandé de remettre l'argent à son cousin. A travers cette opération fictive, Husein Abdool Rahim lui aurait soutiré Rs 250 000.

En employant des méthodes frauduleuses, le trentenaire aurait fait croire que la résidente américaine aurait besoin d'un ordinateur portable. Se laissant persuader, le policier aurait versé Rs 24 000 à Husein Abdool Rahim.

Onze témoins

Durant la même période, la présumée victime lui aurait remis son passeport, sa carte d'identité, son certificat de naissance et un certificat de moralité, accompagnés d'une somme de Rs 75 000. Il aurait cru Husein Abdool Rahim, qui sous le nom de Neha Ramdin, lui aurait promis d'effectuer des démarches pour que le policier puisse s'établir en Amérique et trouver un emploi.

Onze témoins sont assignés dans cette affaire. Parmi eux, on retrouve le policier de 29 ans, un employé de Mauritius Telecom/Orange et d'Emtel.