Ile Maurice: Crise à Air Mauritius - La CTSP condamne le licenciement avec effet immédiat des pilotes

Par conséquent, la CTSP exprime son «entière solidarité» envers les trois pilotes et tous les autres pilotes qui ont été «soumis à la répression et à l'humiliation pour non-respect de leur contrat de travail». Elle rappelle que depuis 2014, elle a plaidé pour un changement d'attitude à Air Mauritius qui «a continuellement refusé de s'engager à améliorer les conditions de travail et à augmenter le salaire de toutes les catégories de travailleurs, qu'ils soient d'Air Mauritius ou d'Airmate».

La Confédération des travailleurs des secteurs public et privé ajoute qu'en plusieurs occasions, le Premier ministre Pravind Jugnauth a fait part de l'importance de laisser les institutions faire leur travail sans aucune ingérence. L'instance syndicale fait aussi valoir qu'Air Mauritius ne peut pas être juge et partie. «C'est un mauvais signal envoyé à tous les employeurs du pays.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.