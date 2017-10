Ile Maurice: Mauritius Meat Authority - Les bouchers révoltés par la hausse du prix d'achat de la viande

«Avant, les bouchers payaient pour les poumons, le cœur et le foie. Toutefois, en avril dernier, sur une base pilote, nous avons décidé de ne plus leur imposer ce paiement suivant leurs demandes», ce qui n'est pas rentable pour la Mauritius Meat Authority. «C'est pour cela qu'on demande aux bouchers de payer.»

Du côté du ministère de l'Agro-industrie, on précise qu'il n'est pas question de faire marche arrière en ce qui concerne la hausse du prix d'achat de la viande de mouton, de bouc et de cabri.

Si les bouchers augmentent le prix de la viande de mouton, de bouc et de cabri, souligne Mahmood Bunjoo, il n'y aura plus de client. Dans de telles conditions, ils vont devoir fermer boutique, déplore ce membre de la Mauritius Goat Butchers Association. Avant de lancer : «Qu'on nous laisse importer nous aussi.»

