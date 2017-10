Sénégal: Me Sidiki Kaba entame un périple diplomatique dans la sous-région

Le chef de la diplomatie sénégalaise va ensuite participer, le 19 octobre, au Conseil intergouvernemental entre la France et le Sénégal, avant de se rendra en Afrique du Sud deux jours plus tard, le 21 octobre, pour préparer la visite d'Etat que le président de la République Macky Sall doit effectuer dans ce pays.

De retour au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur va s'envoler le 16 octobre prochain pour New-York et les Etats-Unis, où il va défendre devant l'assemblée générale des Nations unies, la candidature du Sénégal au Conseil des droits de l'Homme.

Me Kaba va se rendre successivement au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Cap-Vert et en Mauritanie, précisent ses services dans un communiqué parvenu à l'APS.

Dakar — Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba entame ce lundi une tournée diplomatique dans les pays voisins, un périple d'une dizaine de jours à l'étranger, annonce son cabinet.

