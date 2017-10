Sénégal: Mekhé se dote d'un site web pour un meilleur contrôle citoyen

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba… Plus »

Ces structures artisanales "nourrissent directement ou indirectement plus de 4000 familles", pour des revenus "estimés à quelque 2 milliards de francs CFA par an", signale le communiqué.

"En investissant sur la création et le développement du site web, la commune entend disposer d'un outil économique performant qui puisse rendre visible sa production artisanale et en assurer une bonne promotion", ajoute le texte.

"Le site web donne également à la commune la possibilité de consolider sa position de pôle de développement artisanal et par conséquent de moteur de croissance en offrant aux artisans l'accès à l'information et aux innovations technologiques garant de compétitivité", explique un communiqué transmis à l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.