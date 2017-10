Tunisie: La FIFA promet un processus d'attribution transparent

Dans ce cadre, le ministère public de la Confédération (MPC) avait indiqué avoir procédé à des perquisitions et à des auditions de Jérôme Valcke à l'issue desquelles il n'avait pas été placé en détention. Durant de nombreuses années, Valcke a été le plus proche collaborateur de Sepp Blatter. Ce dernier a été suspendu 6 ans par la Fifa pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) au Français Michel Platini, ancien président de l'Uefa, lui aussi suspendu pour 4 années.

De plus, plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme ont dénoncé les conditions de travail à la fois en Russie et au Qatar, concernant notamment la construction des stades.

Par ailleurs, le ou les pays qui seront désignés pour organiser le Mondial-2026 devront «s'engager formellement à mener leurs activités selon des principes de durabilité» et à respecter «les droits de l'Homme et les principes du droit du travail» définis par les Nations Unies, a ajouté M. Infantino.

Le cahier des charges, les rapports d'évaluation, le vote de chaque membre du Conseil et la décision finale du Congrès de la Fifa, «chaque étape du processus de candidature sera publique et pour la première fois sera placée sous la supervision d'une société d'audit indépendante», explique M. Infantino.

Dans une tribune à paraître parue hier dans le magazine de la Fifa, son président Gianni Infantino assure que l'instance mondiale a «radicalement modifié le mécanisme de sélection» du pays hôte et a mis en place une procédure qui est désormais «objective et transparente autant que possible».

La Fédération internationale de football (Fifa) a promis un processus d'attribution du Mondial-2026 «transparent» après les suspicions de corruption pesant sur la désignation de la Russie et du Qatar pour abriter les éditions 2018 et 2022.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.