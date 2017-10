Tunisie: Seïf Khaoui, du grand art

Pour Seïf Khaoui, il a parfaitement enroulé sa frappe du pied gauche par-dessus le mur. Ruffier, statique, était battu sur sa gauche. Le festival Khaoui va se poursuivre par la suite : passements de jambes, roulette, doubles crochets déroutants et dribbles chaloupés. Le Tunisien en a fait voir de toutes les couleurs aux Stéphanois. Du grand art et un grand Seïf-Eddine Khaoui, remplacé à la 80' sous un tonnerre d'applaudissements.

Maher Kanzari : «Je remettrai le SG à sa vraie place»

Le coach du Stade Gabésien, Maher Kanzari, qui vient de remplacer le Français Gérard Buscher, a déclaré lors de la conférence de presse de la présentation officielle qu'il est «honoré» d'être sur le banc de la «Stayda». L'ex-coach du CAB et de l'EST a aussi affirmé qu'aucun technicien ne pourrait refuser une offre du Stade Gabésien après le niveau atteint par l'équipe lors des dernières saisons. Après quatre journées, le bilan est toutefois mitigé. Kanzari le sait et souligne : «Il y a plusieurs points qui ont été négligés par le staff technique sortant. Nous allons y remédier et remettre l'équipe à sa vraie place».

Brahim Chenihi sur le départ

L'attaquant du Club Africain, Brahim Chenihi, a confié qu'il pourrait bien évoluer en Europe lors du prochain mercato hivernal. Le joueur a souligné que plusieurs clubs de la Ligue 1 française sont sur ses traces et qu'il voudrait aussi pouvoir avoir sa chance avec les Fennecs «comme tous les autres joueurs algériens». Chenihi est sous contrat avec le Club Africain jusqu'au mois de juin 2019.

Intervention chirurgicale réussie pour Ondama

L'attaquant congolais du Club Afrcain Fabrice Ondama a été opéré au niveau des ligaments croisés du genou dans une clinique à Tunis. Cette intervention a été supervisée par le docteur Mohsen Trabelsi, président de la commission médicale du Club Africain.

CA : une prime globale de 250.000 dinars en cas de finale

Le porte-parole du Club Africain a confirmé qu'un montant de 250.000 dinars a été alloué par le bureau directeur comme prime de qualification en finale de la Coupe de la Confédération.

En cas de qualification pour cette finale, chaque joueur du CA touchera un montant allant de 7 à 15.000 dinars. Au match aller, le CA a accroché Supersport United chez lui à Pretoria. Le match retour se jouera le 21 octobre à Radès.

Affaire ASK-EGSG : le TAS examinera le dossier le 11 octobre

La Tribunal administratif sportif a informé le FC Hammamet que l'audience pour étudier le dossier du match qui a opposé la saison écoulée l'AS Kasserine à EGS Gafsa aura lieu le 11 octobre. Rappelons que le FC Hammamet a contesté le résultat du match qui a eu lieu entre l'ASK et EGSG et qui s'est soldé par la victoire de l'ASK après plus d'une demi-heure d'arrêt de jeu.

Ezzamalek dément les négociations avec Ben Amor

Sur son site officiel, Ezzamalek a démenti les informations relayées par quelques médias égyptiens concernant des négociations qui auraient été entamées avec le joueur de l'Etoile Sportive du Sahel, Mohammed Amine Ben Amor. Le club cairote a souligné que le mercato hivernal est encore loin et qu'il ne faut pas se déconcentrer en donnant beaucoup d'importance aux rumeurs.

AG évaluative du CSS, aujourd'hui

Le Club Sportif Sfaxien organise aujourd'hui son assemblée générale évaluative pour la saison 2016-2017. Cette assemblée aura lieu à partir de 15h00, au local du club à Sfax. Cette assemblée, qui était prévue le 8 septembre, est reportée au 8 octobre.

Le rapport moral et financier de la saison dernière sera présenté aux adhérents.